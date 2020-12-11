Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli gece yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle saat 05:00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Asya ve Avrupa kıtaları arasında araç geçişi sağlayan Avrasya tüneli 00:00 - 05:00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve tüneli kullanacak sürücüler için köprü geçişleri tavsiye ediliyor.