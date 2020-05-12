AVM'LERDEKİ HAVALANDIRMA SAĞLIKLI MI?

Türkiye’de korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşların azalması ve dünyada da etkisini kaybettiği gözlemleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada normalleşme adımlarını sıraladı. Erdoğan’ın açıklamalarında AVM’ler için de tarih verildi.

Uzmanlar ise AVM’ler konusunda uyarıda bulundu. AVM’ler kullanılan klima sisteminin virüsü yayacağı endişesini dile getiren uzmanlar korona taşıyan bir hastanın AVM’ye girmesi AVM’deki herkesi tehlikeye atacağını ifade ediyor.

PEKİ İŞİN UZMANLARI BU İŞE NE DİYOR?

Klima sektörüne uzun yıllarını veren kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre çoğu AVM’lerdeki havalandırma sistemi korona virüsü yaymaya fazlasıyla müsait.

AVM’lerdeki klima santrallerinin sadece yüzde 30 taze hava ile çalıştığına dikkat çeken klima uzmanları "İçeriden yüzde 70 hava çekiyor dışarıdan yüzde 30 temiz hava alıyor. Bu karışımı tekrar içeriye pompalıyor. Enerji tasarrufu yapmak için bu sistemi kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

Bu nedenle de AVM’ye giren ve korona virüsünü taşıyan bir hastanın, diğer insanlara bu hastalığı çok kolay bir şekilde bulaştırabileceği uyarısında bulunuyor ve ekliyor "AVM’lere, sinemalara kesinlikle gitmeyin."

AVM’lerdeki klima santrallerinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, dışarından yüzde yüz temiz hava ile çalışan klimaların kullanılması gerektiğini ifade ediyor.