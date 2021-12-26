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Avcılar’daki imar sorunu çözüme kavuştu

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi’nde yıllardır devam eden imar sorunu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu çözüme kavuştu. Avcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya video mesaj gönderen Bakan Murat Kurum, "Konutlarından ticaret alanlarına, anaokullarından eğitim tesislerine, aile sağlığı merkezlerinden hastaneye, kültürel tesislerinden spor alanlarına, camisi, parkları, yeşil alanları ve yollarıyla Tahtakale’de dönüşüm başlıyor, gelecek başlıyor" dedi

Genel 26.12.2021, 10:38
Avcılar’daki imar sorunu çözüme kavuştu

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi’nde yıllardır devam eden imar sorunu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu çözüme kavuştu. Avcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya video mesaj gönderen Bakan Murat Kurum, "Konutlarından ticaret alanlarına, anaokullarından eğitim tesislerine, aile sağlığı merkezlerinden hastaneye, kültürel tesislerinden spor alanlarına, camisi, parkları, yeşil alanları ve yollarıyla Tahtakale’de dönüşüm başlıyor, gelecek başlıyor" dedi

Avcılar’da uzun yıllardır kronik bir sorun haline gelen Tahtakale Mahallesi’nin imar problemi çözüme kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu’nun sorunun çözümü için sürdürdüğü çalışmalar sonuç verdi.

Avcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısıyla vatandaşlara müjdeli haber verildi.

Toplantıya video mesaj gönderen Bakan Kurum, "Avcılar’a verdiğimiz bir sözü; Tahtakale İmar Planı ve dönüşüm sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve heyecanı, coşkusu içerisindeyiz. Ben, bu aziz millete verdiğimiz sözü bir kez daha yerine getirmemizi sağladığı için cenab-ı Allah’a sonsuz şükrediyorum. Buradan tüm Avcılar’a sesleniyorum, Tahtakaleli kardeşlerimize sesleniyorum; konutlarından ticaret alanlarına, anaokullarından eğitim tesislerine, aile sağlığı merkezlerinden hastaneye, kültürel tesislerinden spor alanlarına, camisi, parkları, yeşil alanları ve yollarıyla Tahtakale’de dönüşüm başlıyor, gelecek başlıyor” dedi.

Tahtakale Mahallesi’nin Kanal İstanbul rezerv alanı içerisinde yer alan bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, mahalle sakinlerinin kırk yıldır çözüm bekledikleri imar sorununa dair, uzun soluklu, titiz bir çalışma yürüttük. Olabilecek en hızlı şekilde, çok özel bir dönüşüm projesini sizler için tamamladık. Biz öyle bir imar planı yaptık ki, vatandaşlarımızdan kesilecek alanları bile TOKİ mülkiyetindeki hazine arazilerinden, devlet olarak biz karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 8 bin 500 sağlıksız ev ve dükkanın tamamen dönüştürüleceğini söyleyen Kurum, "Şimdi, inşallah hep birlikte yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü burada gerçekleştireceğiz. Kardeşlerimiz yeni yuvalarını isterlerse kendileri yapacaklar, eğer bizimle yapmak isterlerse İller Bankamız emrinizde, Toplu Konut İdaremiz emrinizde, bakanlığımız emrinizde. Emrinizdeyiz çünkü biz Avcılar’ı çok seviyoruz, Tahtakale’yi çok seviyoruz. Avcılar artık Kanal İstanbul ile beraber gelişsin, hak ettiği değeri bulsun istiyoruz. Gençlerimiz kendi şehirlerinde kolaylıkla iş sahibi olsun istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz şehrin tüm imkanlarından engelsiz bir şekilde istifade etsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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