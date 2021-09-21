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Avcılar’da kedi ve fare kavga etmeden aynı yemeği yedi

Avcılar’da bir kediyle fare sokakta birbirlerine dokunmadan aynı mısır koçanını yedi. İlginç anı görüntüleyen vatandaş, "Oğlum sen kedisin kendine gel" diyerek şaşkınlığını dile getirdi

Genel 21.09.2021, 09:22
Avcılar’da kedi ve fare kavga etmeden aynı yemeği yedi

Avcılar’da bir kediyle fare sokakta birbirlerine dokunmadan aynı mısır koçanını yedi. İlginç anı görüntüleyen vatandaş, "Oğlum sen kedisin kendine gel" diyerek şaşkınlığını dile getirdi

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde bir kedi ile fare aynı mısır koçanını yedi. Kedi ve farenin birbirine dokunmadan yemek yemediğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonu kamerası ile o anları kaydederken, bir kadın, "Oğlum sen kedisin kendine gel" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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