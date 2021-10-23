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Avcılar’da işçi şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı

Avcılar’da işçi festivali büyük bir coşku ile kutlandı. Festivale Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve 6 ülkeden 110 dansçı katıldı.

Genel 23.10.2021, 16:40
Avcılar’da işçi şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı

Avcılar’da işçi festivali büyük bir coşku ile kutlandı. Festivale Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve 6 ülkeden 110 dansçı katıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından pandemi sürecinde yoğun olarak çalışan işçilere moral vermek amacıyla İşçi festivali düzenledi. Festivale gelen işçiler ve aileleri dans gösterileri, türkü ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi. Festivalle 6 ülkeden 110 dans sanatçısı katıldı. Dansçılar kendi yörelerinin oyunlarını sergiledi.

Festivale katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Burası normalde işçilerimizin erken saatte başlayıp akşama kadar çalıştığı bir şantiye, ancak bu gün şantiye işçilerin aileleri ile gelip eğlendiği bir yer haline geldi. Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, kendi yörelerinin oyunlarını sergiledi. Çalışma arkadaşlarımız ve işçiler bizim için değerli çünkü biz çalışma arkadaşlarımız ile hizmet üretiyoruz. Belki de Bun tema ile ülkemizde yapılan ilk festival. Bulunduğumuz her alana mutluluğu, coşkuyu taşımaya devam edeceğiz. bende bu gün çocuklarla buluşuyor olmaktan ve onlarla eğleniyor olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Belediye çalışanı Nafiz Atmaca ise “10 senedir belediyede çalışıyorum ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştım. Çocuklarım ve torunlarımla geldim. çok mutluyum, keşke hep böyle etkinlikler düzenlenseydi. Çocuklarım eğlendiler, biz de mutlu olduk onlarda mutlu oldular. Bunu organize eden başta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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