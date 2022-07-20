Avcılar’da bir günde yıktırılan cami 34 aydır yapılmayı bekliyor

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26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar’da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken, yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 yıla (34 ay) rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor.

Göksel Erdal adlı vatandaş, “Yapılmasını tabii ki isteriz. Neden yapılmıyor ? Kim burada sorumlu bilemiyorum ama bir an önce yapılmalı. Zaten cami sayımız kısıtlı, ihtiyaç burası. 40 senedir Avcılarlıyım. Bir an önce yapılması lazım” dedi.

“Caminin yerine cami yapılması lazım”

Caminin yapılmasını isteyen Pembe Akkaya da, “Cami yapılsın isterim. Cami burası sonuçta Allah’ın evi. Neden yapılmadı bilmiyorum. Bu yolu kullanırdık, sonuçta Avcılar’ın sembolüydü. Caminin yerinde olması lazım” diye konuştu.

Caminin yerine yeniden cami yapılması gerektiğini belirten Kıbrıs gazisi Rasim Sivri ise, “Caminin yerine cami yapılması lazım. Bu camiyi bir hacı amca kendi parasıyla yaptırmıştı. Yeniden yapılmasını istiyorum. Çünkü o hacı amca da kendi parasıyla yaptırmıştı” şeklinde konuştu.