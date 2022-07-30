Avcılar’da “Bathonea Antik Kenti” üzerine yürütülen çalışmalar kitaplaştırıldı

Avcılar’da bulunan Bathonea Arkeolojik Kazı Alanı’ndaki çalışmalar hakkında düzenlenen sempozyum kitaplaştırıldı. “Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu” isimli kitabın lansmanı konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “İstanbul’a geçmişi ile iz bırakmak, akademik çalışmalara katkı sağlamak bizim en büyük gururumuzdur" dedi.

Avcılar Belediyesi tarafından desteklenen Firuzköy Mahallesi’nde bulunan Bathonea Antik Kenti’ndeki çalışmalar hakkındaki sempozyum, kitaplaştırıldı. “Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu” isimli kitabın lansmanına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yanı sıra Bulgaristan İstanbul Konsolosu Radoslava Kafedjiska, Gana Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Salamatu Yakubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Çağrı Kalfaoğlu, Polonya İstanbul Konsolosu Marek Lipka, Endonezya İstanbul Konsolosu Mrs. Elizabeth Diana Dwei ve çok fazla davetli eşlik etti. Bathonea Arkeolojik Kazı Alanı’ndaki çalışmaların Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün’ün rehberliğinde antik kenti ziyaret eden davetliler, araştırma süreci ve alanın tarihi hakkında bilgilendirildi. Antik Kent’te yapılan incelemeler sonrasında lansman alanına geri dönülürken Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, kazı heyeti ve davetlilere kitap hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

"Geçmiş doğru olabilir ancak arkeoloji kesindir"

Bathonea Antik Kenti ve kazı çalışmaları hakkında konuşan Başkan Turan Hançerli, “İstanbul’a geçmişi ile iz bırakmak, akademik çalışmalara katkı sağlamak bizim en büyük gururumuz. Arkeoloji ile ilgili söylenecek veya söylenmiş bir sürü söz var. Ancak benim için en etkili olanlardan biri bir dağcı tarafından söylenmiş. Kendisi Everest’in ilk ve en zorlu tırmanışını yapanlardan birisi. Söylediği sözde, ‘Geçmiş doğru olabilir ancak arkeoloji kesindir’ ifadesini kullanıyor. Bilimin ışığında temellendirilmeyen hiçbir şey kesin değildir. Bu hayat mottosu ile yaptığımız her çalışmada siz bilim insanları ile birlikte olmak, sizlere destek verebilmek, özverili çalışmalarınızı yaygınlaştırabilmek bizim en büyük hedefimizdir” dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, yapılan sempozyum hakkında konuşarak, “Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu olarak hazırlanan ve tamamında Batheneo’nın ile Avcılar’ın ele alındığı bir sempozyumun kitabını birazdan elinize alacaksınız. Bu nedenle Avcılar Belediyesini sempozyumu sürekli hale getirdiği, kazıları periyodik hale getirdiği ve ilçenin tarihinin yazılmasına katkı sağladığı için kutluyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.