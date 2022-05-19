Avcılar’da 19 Mayıs kutlamaları

Avcılar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları Hükümet Konağı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Bayram kutlamalarının ikinci adresi ise Atatürk Parkı oldu. Atatürk heykeli önünde buluşan siyasi parti ve STK temsilcileri, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sundu.

Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu’nda resmi törenle devam eden 19 Mayıs etkinliklerine; Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Mülki Amirleri ve birçok vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasının ardından törene halk oyunları ve sportif gösterilerle devam edildi. Sportif gösterilere katılan sporculara; Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından madalyaları takdim edildi. Resmi tören Gençlik Yürüyüşü ile sona erdi.