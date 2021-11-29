İstanbul’da dün başlayan lodos, etkisini sürdürürken, Avcılar Sahilde dev dalgalar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Avcılar Sahilde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyıya vururken kameralara yansıdı. Dalgalar nedeniyle demirleyen gemilerin aşırı savrulduğu görüldü.