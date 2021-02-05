AÜ Rektörü Özkan: "Yüz yüze eğitim pandeminin seyrine göre ilerleyen süreçte başlayabilir"

Üniversite öğrencilerini kampüste görmeyi özlediklerini belirten AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, yüz yüze eğitimin pandeminin seyrine göre ilerleyen süreçte başlayabileceğini ifade ederek, yaz okuluyla ilgili de salgının durumuna göre bir çalışma yapılabileceğini açıkladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Instagram canlı yayınına konuk oldu. ‘Eğitim ve Sağlık’ konulu programda Rektör Özkan, pandemi dönemi, sağlık, eğitim süreci ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye açısından gelecekten çok umutlu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, pandemi döneminde okullarından uzak kalan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Salgının seyrine göre yaz okulu gündemde

Üniversite öğrencilerini kampüste görmeyi özlediklerini belirten Rektör Özkan, yüz yüze eğitimin pandeminin seyrine göre ilerleyen süreçte başlayabileceğini ifade ederek, yaz okuluyla ilgili de salgının durumuna göre bir çalışma yapılabileceğini açıkladı. Özkan, bu zorlu süreci aştıktan sonra kampüste öğrencilerle bir arada olmayı, kültürel etkinliklerde de buluşmayı hedeflediklerini anlattı.

Rektör Özkan, gençlerin bu dönemde kendilerine yatırım yapmaları, bol bol okumaları ve araştırmaya önem vermeleri gerektiğini vurguladı. Rektör Özkan, “Bir insanı insan yapan eğitimdir, kendi gücümüzü görebilmemiz için çok iyi bir eğitim almamız ve dünya değişimine, dijitalleşmeye ayak uydurmamız gerekir” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda bir bölge hastanesi konumunda bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin pandemi döneminde normalin üzerinde yoğunluk yaşadığını ve çok sayıda hastaya hizmet verdiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, alt yapının çok güçlü olduğunu ve alanında uzman kıymetli hekimler sayesinde bu süreci zorlanmadan yürüttüklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Rektör Özkan, laboratuvarları güçlendireceklerini ifade ederek aynı zamanda Türkiye’de çok önemli merkezlerden birisi olan ‘Organ Nakli’ ünitesini de geliştireceklerini söyledi. Bu iki projeye çok fazla önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ar-Ge çalışmalarını önemsediklerini kaydederek Tıp Fakültesi öğrencilerine ülkeye katkı sağlayacak buluşlara imza atmaları gerektiğini tavsiye etti.