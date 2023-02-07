ATO’nun deprem için oluşturduğu yardım tırları yola çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ayrı ili etkileyen depremle ilgili ATO olarak yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde oluşturduğu “ATO Deprem Yardım Masası”na ATO üyeleri tarafından ulaştırılan yardımlar, tırlara yüklenerek, Başkan Baran ve Yönetim Kurulu üyelerinin dualarıyla deprem bölgesine doğru yola çıkarıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ayrı ili etkileyen depremle ilgili ATO olarak yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baran açıklamasında, depremin ardından “Deprem Yardım Masası” oluşturduklarını ve ATO üyelerinin tek yürek olarak, deprem bölgesine yardım için harekete geçtiklerini belirtti. Baran, “Üyelerimiz büyük bir dayanışma içinde bölgenin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek üzere teyakkuza geçti” dedi

ATO’nun ağırlıklı olarak GİMAT’ta faaliyet gösteren üyelerinin bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırı sabah saatlerinde yola çıkardığını kaydeden Baran, içinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı da Ankara Valiliği tarafından yönlendirilen deprem bölgesine gönderdiklerini ifade etti. Baran, dört tırın yanı sıra 3 bin battaniyenin yer aldığı bir diğer yardımı da ATO olarak temin edip, AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi’ne iletilmek üzere gönderdiklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran, “Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremin yıktığı 10 ayrı ilde eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, hemşehrimiz, vatandaşımız var. Depremin ardından hemen üyelerimize çağrı yapıp yardım masası kurduğumuz bilgisini verdik. Üyelerimiz akın akın arayarak yardım yapmak istediklerini iletiyor. Bunlarla tek tek ilgileniyor, yardımları AFAD’a iletilmek üzere valiliğimizin bilgisiyle koordine etmeye çalışıyoruz. Tüm önemli zamanlarda bir araya gelerek tüm gücünü ihtiyacı olan için yönlendirebilen bir milletin ferdi olmaktan büyük onur duyuyorum. İlk yardımları bugün İskenderun, Hatay ve Adıyaman’a yola çıkardık. Hem üyelerimizden hem ATO olarak kendi bütçemizden hazırlayacağımız yardımlara devam edeceğiz. Üyelerimiz deprem bölgelerinden otobüslerle ücretsiz olarak depremzedeleri taşıma çabasında. Yine üyemiz olan oteller ücretsiz hizmet vermek üzere hazırlığını yapıyor. Üyemiz olan yapı denetim ve yapı laboratuvar firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Böylesine büyük bir afetin yaraları ancak birlik ve beraberlikle sarılabilir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifa ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.