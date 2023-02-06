ATO, üyelerinin bölgeye yardımlarının koordinasyonunu sağlamak üzere "Deprem Yardım Masası" kurdu

Ankara Ticaret Odası (ATO), depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi temini için 68 meslek komitesi aracılığıyla çalışma başlatarak "Deprem Yardım Masası" kurdu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere ATO’da "Deprem Yardım Masası" kurduklarını belirterek, "Üyelerimiz, yardımlarını ATO’ya başvurarak deprem bölgelerine ulaştırabilir" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen ve çok sayıda ilden hissedilen depremden zarar gören bölgelere yardım için Ankara Ticaret Odasının İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda; 68 meslek komitesi aracılığıyla ihtiyaç tespit ve temin çalışmalarına başladığını bildirdi. Bu çerçevede; tüplü katalitik soba, battaniye, yatak, tüp, mont, bot, bere, eldiven, çocuklar için mont ve kışlık giysi, powerbank, gıda kolisi, çocuk bezi ve maması, kadın pedi ve temizlik hijyen malzemesi toplanması konusunda ATO üyelerine çağrıda bulunuldu.

Ankara Ticaret Odası üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere ATO’da "Deprem Yardım Masası" kurduklarını kaydeden Baran, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Şimdi ülkemiz için tek yürek olma vakti. Tüm üyelerimizi depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardıma davet ediyorum. Kış mevsiminin kendini en çok hissettirdiği bugünlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kenetlenerek acımızı paylaşıp, uğranan zararı azaltmaya çalışacağız. Üyelerimiz, yardımlarını ATO’ya başvurarak deprem bölgelerine ulaştırabilir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifa ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzedelere otobüs ve otel desteği

ATO’nun 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi üyeleri ile 58 No’lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi üyeleri de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) desteği ve valiliklerin organizasyonuyla deprem bölgelerinde evleri hasar gören vatandaşların Başkent’e ücretsiz taşınması ve ücretsiz konaklamaları konusunda çalışmalara başladı.

Ayrıca, ATO üyesi öğrenci yurdu işletmeleri de depremzedelerin konaklaması için boş yatakları tahsis işlemlerine başladı.

Hasar tespiti için yapı denetim firmalarına davet

ATO, ayrıca depremden etkilenen illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen ATO üyesi yapı denetim ve yapı laboratuvarı firmalarına da çağrıda bulundu. ATO’nun 63 No’lu Proje Hizmetleri ve 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitelerine kayıtlı firmalar, ATO’nun organizasyonuyla deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirebilecek.