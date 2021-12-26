ATO Başkanı Baran’dan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlama mesajı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “102 yıl önce Dikmen tepesinde bir milletin çabasıyla yakılan istiklâl meşalesinin aydınlattığı yolda, kalkınma için ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

ATO Başkanı Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yılını bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran mesajında, 27 Aralık’ın Atatürk’ün Ankara’ya ayak basarak Türkiye’nin kaderini değiştirdiği ve milli birlik ruhunun tesis edilmesi adına önemli adımların atıldığı gün olduğunu kaydetti.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin, bir ulusun yeniden doğuşunun tarihi olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

“Zor şartlarda, bir an bile tereddüt etmeden harekete geçen Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı Erenleri gibi bizler de 102 yılın ardından aynı kararlılıkla kentin ve ülkenin gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlanması için çalışıyor, ekonomik cephede mücadeleyi sürdürüyor, bu hedefle üretim, ticaret ve ihracatımızı ileri taşımaya gayret gösteriyoruz. Başkent Ankara, Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla, kültür sanatıyla, turizmiyle, ticaretiyle dünya kentleri arasındaki yerini kazanıyor. Türk ulusunun diriliş mücadelesini bağrına basan Ankara’yı bağımsızlığın sembolü haline getiren, Asırlık Ankaralı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha ‘İyi ki Geldin’ diyor, Ankara’nın bayramı olan 27 Aralık’ı gururla kutluyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”