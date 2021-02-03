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ATO Başkanı Baran: "Pandemi sonrasında başkentin turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki ATO heyeti Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ziyaret etti. Müzelerdeki kültür ve sanat eserlerini inceleyen Baran, "Ankara hazinesinin üstündeki örtü kalkıyor. Pandemi sonrasında Başkent’in turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek" dedi.

Genel 03.02.2021, 14:06
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ATO Başkanı Baran: "Pandemi sonrasında başkentin turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki ATO heyeti Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ziyaret etti. Müzelerdeki kültür ve sanat eserlerini inceleyen Baran, "Ankara hazinesinin üstündeki örtü kalkıyor. Pandemi sonrasında Başkent’in turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek" dedi.

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki ATO heyeti, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti.

Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1930 yılında inşa edilen ve Birinci Ulusal Mimarlık döneminin en güzel örneklerinden kabul edilen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin, Ankara’nın sembol eserlerinden ve görkemli yapılarından biri olduğunu kaydeden Baran, binanın özgün detaylarının restorasyon teknikleriyle korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Baran, görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüveninin sergilendiği koleksiyonları barındıran müzenin 1927 yılında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ilk kez okunduğu yer olarak da tarihe geçtiğini kaydetti.

Müzede, ünlü sanatçıların adını alan salonlarda değişik zamanlarda üretilmiş eserleri inceleyen Baran, “Medeniyet ürünlerine sahip çıkmak ve bu mirası ülkenin faydası için kullanmak esastır. Müzelerimiz bizim geleceğe uzanan kültür ve sanat köprülerimizdir. Ankaramız sahip olduğu değerlerle gerçekten üstü örtülü bir hazine. Şimdi üzerindeki örtü kalkıyor. Pandemi sonrasında Başkent’in turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek. Şehrimiz, kongre, toplantı, kültür ve sağlık turizmleriyle sektörde hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız tüm çalışmalarımızda yegane gayemiz budur” ifadelerine yer verdi.

Baran ve beraberindeki heyet, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve müze yetkililerinden de bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Ankara Kalesi’ne komşu olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ziyaret ederek, M.Ö. 3 bin yılından Bizans Dönemi’ne kadar izler taşıyan koleksiyonları inceledi. Hem müze hem de bir sanat galerisi olma özelliği taşıyan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin Başkentin tarihle kültürü harmanlanmasının kıymetli temsillerinden biri olduğunu dile getiren Baran, “Kurucusu Yüksel Erimtan’ın yıllarca topladığı birbirinden kıymetli Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemine ait koleksiyonunu müzeye dönüştürme fikri sayesinde bugün Başkent en kıymetli çağdaş müzelerden birine sahip oldu” açıklamalarında bulundu.

Pandemi döneminde müzelerin birçoğunun ziyaretçilerinden uzak kaldığını kaydeden Baran, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı ‘Sanal Müze’ uygulamasının evde sosyal aktivite yapmak isteyenler için faydalı olduğunu ifade etti.

ATO Başkanı Baran’ın müze ziyaretlerine, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Nihat Uysallı, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Gökşin, 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, Başkan Yardımcısı Emin Özkaya, Komite Üyeleri Faruk Elmalı, Mustafa Tekeli katıldı.
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