ATO Başkanı Baran: “100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak hedef olarak açıkladıkları 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için çalışıyoruz” dedi.

DEİK/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Amerika Bölge Komitesi Başkanı Derya Taşkın, ABD’de faaliyetlerini sürdüren iş insanı Üzeyir Şahin ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun yıllardan bu yana pek çok konuda inişli çıkışlı ama ekonomik olarak sağlam bir ilişki yürütüldüğünü kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ticari ilişkileri geliştirip güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin pandemi sürecini başarıyla yürüttüğünü anlatan Baran, ABD’nin de içinde bulunduğu çok sayıda ülkeye tıbbi cihaz gönderildiğini dile getirdi.

Tıbbi cihaz üretim merkezi haline gelen Ankara’da, sağlık turizminin de öne çıktığını ifade eden Baran, “G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini dile getirmişti. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Ankara olarak ayrıca sağlık turizmi ile de katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’de iyi eğitimli hekimlerimiz, övgüye değer sağlık hizmetlerini, ABD ile kıyaslanamayacak fiyatlarla gerçekleştiriyor” diye konuştu.

DEİK/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Amerika Bölge Komitesi Başkanı Derya Taşkın da, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin yanı sıra, ABD’den Türkiye’ye gelen yatırımın artması için de çalışma yaptıklarını anlattı. ABD’de yaşayan Türk girişimcilerin başarılarından bahseden Taşkın, aynı zamanda Türkiye’nin doğru tanıtımı için de görev üstlendiklerini söyledi.