banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!

Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Genel 27.07.2021, 09:35
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
banner502

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaş ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Cadde boyunca devriye gezen polislere çocukların da yoğun ilgisi oldu. Küçük çocuklar atlara dokunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501