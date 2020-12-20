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Atlı polisler kısıtlamaya uymayanların peşinde
Bursa’da atlı polisler, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokak çıkma kısıtlamasına uymayanların peşine düştü.
Genel 20.12.2020, 16:04
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Bursa’da atlı polisler, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokak çıkma kısıtlamasına uymayanların peşine düştü.Bursa’nın en işlek cadde, park ve sokaklarında boy gösteren atlı polisler, kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Canberk ve Altay isimli atların üzerinde bulunan polisler, denetimlere katıldı. Setbaşı, Heykel, Cumhuriyet Caddesi, Çatalfırın, Kent Meydanı ve kentin birçok noktasında motorize polis ekiyle tura çıkan atlı polislere, mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Ekmek almaya veya markete çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla atlı polisleri görüntüledi.
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