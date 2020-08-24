Atlı birlik Ahlat’ta ’şaha’ kalktı
NEVŞEHİR'DEN MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNE GELEN ATLI BİRLİK ŞENLİKLERE RENK KATARAK YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.
Nevşehir’den Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen atlı birlik şenliklere renk katarken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.
Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen atlı jandarma birliğindeki 8 at ve 8 binici kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birlik, etkinlik alanına hakim bir bölgede şaha kalkarak halkı selamladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine gelen vatandaşlar, atlı birliğin görev almasını beğeniyle karşıladı. Etkinliklere katılan birliğin renkli görüntüler oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediklerini söylediler.
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