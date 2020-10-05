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Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
ANTALYA'DA BİNDİĞİ ATIYLA BİRLİKTE DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLE GELEN KOVBOY ŞAPKALI BİR KİŞİ, SAHİLDEKİLERİ TATİLCİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. BİR SÜRE SAHİLDE İLERLEYEN KİŞİ, ARDINDAN ATINI DENİZE SÜRDÜ.
Genel 05.10.2020, 14:22
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Antalya’da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü.
İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.
Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, “Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi” dedi.
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