Atılım Üniversitesi’nden “Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği” sempozyumu

Atılım Üniversitesi’nde dünyada geleceğin meslekleri arasında yer alan “sağlık turizmi” konusunu derinlemesine tartışmak üzere “Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Chung Shan Medical Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chi-Chang Chang, Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nilhan Karaçam Salkaya ve Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi Gülçin Türkmen Sarıyıldız’ın yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. “Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği” başlığı ile düzenlenen sempozyum sağlık turizminin tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

“İnsanlar kendilerine kısa sürede daha kaliteli sağlık hizmeti sunan ülkelere doğru yönelmeye başlayacak”

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, “Bir yabancı konuğumuz var. Kendisi Tayvan’dan yabancı bir akademisyen meslektaşımız. Sempozyumumuzun adını ‘Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği’ olarak belirledik. Çünkü pandemi sonrasında Türkiye ve dünyada çok şey değişti, daha çok şey de değişecek. Sağlık turizminin önemi giderek daha da artacak. İnsanlarda uzun süre evde kalmanın getirdiği obezite, psikolojik sorunlar gibi durumlar oldu. Ertelenen ameliyatlar oldu. Hastanelerde bekleme sayıları da arttı. Birçok Avrupa ülkelerinde de hastaların bekleme süreleri arttı. Dolayısıyla insanlar kendilerine kısa sürede daha kaliteli sağlık hizmeti sunan ülkelere doğru yönelmeye başlayacak. Bu yönelmede de Türkiye hem içinde bulunduğu coğrafi konum, hem kültürel yakınlıklar, hem de ekonomik anlamda uygunluk ve her şeyden de önce kaliteli ve nitelikli insan gücü ile modern ve akredite olmuş hastaneleri ile ön planda yer alıyor. Bunun yanı sıra uluslararası marka olmuş bir havayolu şirketimiz var. Dünyanın 129 ülkesine ve yaklaşık 340 noktaya uçuş yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Sadece saç ekimine odaklanıp sıkışıp kalmamamız lazım”

Türkiye’nin saç ekiminde önde gelen ülkelerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tengilimoğlu, “Biliyorsunuz Türkiye son günlerde hep saç ekimi ile gündeme geldi. Saç ekiminde Türkiye gerçekten şu anda ilk 5-6 ülke arasında yer alıyor. Ama sadece saç ekimine odaklanıp sıkışıp kalmamamız lazım. Daha niş pazarlara, getirisi ve katma değeri yüksek olan alanlara yönelmemiz lazım. Onkoloji, organ nakli, tüp bebek, ortopedi, diş gibi birçok yeni alandan pay almamız gerekiyor. Bunun için de bu tür panellerin hem ülkedeki sağlık potansiyelinin yurtdışına tanıtılmasında etkisi olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm paydaşlar ortak hareket etmeli”

Prof. Dr. Tengilimoğlu, ayrıca sağlık turizmi noktasında hastane yönetici ve koordinatörlerinin işbirliğine dayalı rekabet stratejisi ile hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık turizmi çerçevesinde paketler sunulabileceğine dikkat çeken Tengilimoğlu, bu alandaki tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Tengilimoğlu, Türkiye’deki sağlık turizminin yurtdışı kaynaklarda doğru lanse edilmediğini, daha doğru bilgi için belgeye dayalı olarak akademik makaleler ile raporlanarak uluslararası dergilerde yayınlanması gerektiğinin de altını çizdi.