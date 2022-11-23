Atıkları getirdiler, karşılığında 3 milyon 666 bin TL para puan kazandılar

.Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı “Sıfır Atık Projesi”ne bugüne kadar uygulamaya geçirdiği birçok projeyle tam destek veren Zeytinburnu Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı seferberlikle geri dönüşüme büyük oranda destek vermeyi başardı. Zeytinburnu Belediyesi’nin bundan 2 yıl önce “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca” çağrısı ile başlattığı “Atık Kazanç Projesi”ne 14 bin 320 kişiden destek gelirken, toplamda 3 bin 838 ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Zeytinburnu’nda her gün 2 mahalleye hizmet verecek şekilde hareket eden Mobil Atık Kazanç aracı; kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık floresanları ayrı ayrı toplarken, vatandaşlar teslim ettiği atık türlerine göre puan topladı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılan Z Kartlara her atık tesliminde para puan yüklendi. Bu puanlar ilçedeki anlaşmalı süpermarketlerde yapılan alışverişlerde, askıda mama ve askıda ihtiyaç uygulamalarında kullanıldı. Proje çerçevesinde bugüne kadar para puan karşılığı 3 milyon 666 bin TL dağıtıldı. Ayrıca askıda ihtiyaç sahibi ve askıda mama kartlarına da toplamda 3 bin 170 TL tutarında atık bağışlandı.

Puanlar “Z Kart”ta toplanıyor

Projeye katılmak isteyen bireylere Zeytinburnu Belediyesi tarafından manyetik özellikli Z Kart veriliyor. Atık Kazanç noktalarına getirilen atıklar, görevliler tarafından tartılarak atık türüne göre Z Kartlara para puan yükleniyor. Yüklenen puan bilgisi ayrıca SMS ile vatandaşa iletiliyor. Z kartta biriken puanlar anlaşmalı marketlerde kullanılabilirken ayrıca askıda kart uygulamalarıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ya da sokak hayvanlarına mama desteği de yapılabiliyor.