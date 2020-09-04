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Atık su kanalı kazısında insan kemikleri, mermi ve çürümüş çarıklar bulundu
KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE ATIK SU KANALI İÇİN YAPILAN KAZI SIRASINDA İNSAN KEMİKLERİ, PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ, VE ÇÜRÜMÜŞ ÇARIKLAR BULUNDU.
Genel 04.09.2020, 12:05
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri, patlamamış top mermisi ve çürümüş çarıklar bulundu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri, mermi, patlamış top mermisi kovanı ve çürümeye yüz tutmuş çarıklar bulundu. Vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye gelen ekipler kazı alanında inceleme yaptı. Kars Müze Müdürlüğü uzman ekipleri kazıda bulunan malzemeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı. Yapılacak incelemenin ardından bölgede kazı çalışması yapılabilecek.
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