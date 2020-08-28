Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı

Bursa’da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan at için emniyet harekete geçti. Sürücüye toplamda 3 bin 420 lira ceza kesildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KM 935 plakalı kamyonetin sürücüsü Ü.Ç., kasasına bağladığı iple atı çekmek istedi. Cadde üzerinde kamyonetin arkasından koşturan atı, vatandaşlar cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki toplaması üzerine Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma neticesinde yakalanan Ü.Ç. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14/a maddesince "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak" kabahatinden idari işlem yapılarak 947 TL. idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahsa KTK 36/3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince 2 bin 473 TL cezai işlem uygulandı.