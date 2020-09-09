Ateş savaşçılarının çabası bir mahalleyi kül olmaktan kurtardı
MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN VE SABAHA KARŞI KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINI, ‘ATEŞ SAVAŞÇILARI’ OLARAK NİTELENDİRİLEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İLE BELEDİYE İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN ÇABALARI SONUCU, 216 NÜFUSLU YERLEŞİM YERİNE YAKLAŞIK 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ.
MANİSA (İHA) – Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, ‘ateş savaşçıları’ olarak nitelendirilen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile belediye itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, 216 nüfuslu yerleşim yerine yaklaşık 100 metre kala söndürüldü.
Soma’nın Tekeliışıklar Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alandaki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleri de müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı mahallede yaşayan vatandaşlar ve çiftlik hayvanları, jandarma ve AFAD ekipleri kontrolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriye tahliye edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonrası yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın, 216 nüfusa sahip Tekeliışıklar Mahallesi’ne 100 metre kala söndürüldü. Gece saatlerinde tahliye edilen vatandaşlar yeniden evlerine döndü.
Mahalle muhtarından ateş savaşçılarına teşekkür
Dün akşam mahalle olarak çok büyük bir panik yaşadıklarını anlatan Tekeliışıklar Mahalle Muhtarı Arif Memiş, “Yangın çok büyüktü. Rüzgarda etkili olunca sanki yukarıdan dolu yağar gibi ateş yağıyordu. Onun için çok panikledik ama yangın söndürme ekibinden bin kere Allah razı olsun. Çok hızlı gelip önlem aldılar. Biraz geç kalınsaydı köyümüz yanacaktı. Bu bölgede çok şiddetli rüzgarlar oluyor. Dün akşam da öyleydi. Rüzgarın etkisi sebebiyle yangın biraz zor kontrol altına alınabildi. Alevlerin evlere yaklaşmasına 100-150 metre kalmıştı. Sağ olsunlar yangın ekibi özveriyle çalıştı ve yangının büyümesini önlediler” dedi.
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