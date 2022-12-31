Ateş, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa’da son yolculuğuna tekbir ve dualarla uğurlandı.

Ankara’da silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ateş (38) hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı. Ankara Polisi olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

2 çocuk babası Sinan Ateş’in cenazesi sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Ateş’in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Ulu Cami’ye götürüldü.

Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş’in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ateş’in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı’na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.