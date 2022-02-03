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Atatürk’ün Aydın’a gelişi törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Şubat 1931’de Aydın’a gelişinin 91’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Genel 03.02.2022, 17:27
Atatürk’ün Aydın’a gelişi törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Şubat 1931’de Aydın’a gelişinin 91’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 91’inci yıldönümü Aydın Valiliği öncülüğünde düzenlen tören ile kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar ile devam etti. Atatürk’ün Aydın’a farklı tarihlerde 4 kez ziyarette bulunduğunu ifade eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, “Atatürk, yaşamı boyunca 52 il merkezinin yanı sıra birçok ilçe ve kasabaya ziyaretlerde bulunmuştur. 1924, 1930, 1931 ve 1937 yıllarında üçü kent merkezi de dahil olmak üzere toplam 4 kez Aydın ve ilçelerine gelmiş ve incelemelerde bulunmuştur. Savaşlardan yeni çıkmış bir ülkenin, dört bir yanından onca idari, ekonomik ve toplumsal sorunlar çözüm beklerken, çağın ulaşım şartlarını da göz önüne alırsak, cumhuriyetin ilanından Atatürk’ün vefatına kadar yalnızca 15 yıl geçmesine karşın bir kentin dört kez kurucu cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmesinin çok önemli sebepleri olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Aydın’a gelişinin önemli sonuçları olduğuna dikkat çeken Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 91. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz bugün. Bu anlamlı günde Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Türk Milleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak, bayrağı, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş, kahraman bir millettir. Atatürk, düşünceleri, başarıları, fikirleri ve eserleriyle yaşadığı çağı aşan ve her daim de güncelliğini koruyan büyük bir liderdir. Liderliğin verdiği sorumluluklarla savaş koşullarından milli birlik ve beraberliği artırmak amacıyla çıktığı yurt gezilerine kaldığı yerden devam eden Atatürk, birçok il ve ilçeyi ziyaret etmiştir. Onun ziyaret ettiği ve ziyaretinin önemli sonuçlara vesile olduğu şehirlerden bir tanesi de Aydın’dır. Atatürk’ün Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği seyahatler esnasında yaptığı konuşmalar, istekler ve temenniler çağdaş Türkiye’yi inşa etme hedefinin önemli adımlarıdır” dedi.

“Aydın pek çok kazanımlar elde etti”

Aydın’ın, ziyaretin ardından pek çok ekonomik ve sosyal kazanımlar kazandığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ise, “Kurtuluş Savaşı’mızın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamının Kuvay-i Milliye’nin hayat bulduğu efeler diyarı Aydınımıza bakışı her zaman özel olmuştur. Gazi’nin Aydınımıza olan sevgisinin altında, efelerimizin milli mücadele döneminde dillere destan kahramanlıkları yatmaktadır. Atamızın 91 yıl önce Aydın’a gerçekleştirdiği ziyareti ise sadece o gün için değil, Türkiye’nin geleceği açısından da önemli izler bırakmış, ziyaret esnasında tanıştığı merhum başvekilimiz Adnan Menderes’in milletvekili olması için de talimat vermiştir. Atatürk’ün yaktığı Cumhuriyet aydınlanmasında Aydın, pek çok ekonomik ve sosyal kazanımlar sağlamıştır. Atamızın da hep ifade ettiği gibi çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Bilimin ışığında yetiştirdiğimiz yeni nesillerle geçmişimizi unutmadan, Cumhuriyetimizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımalıyız. Bu ideali gerçekleştirdiğimiz takdirde, Atamızın Aydın’a gelişinin her yıldönümü çok daha anlamlı hale gelecektir” dedi.

Konuşmaların ardından “Atatürk’e koşalım” temalı 800 metre atletizm koşu yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı Hulusi Arat tarafından takdim edildi.

“Temsili tren Aydın’a geldi”

Valilik önünde gerçekleştirilen program tren garında devam etti. Atatürk’ün Aydın’a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı’na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın’ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Vali Yardımcısı Hulusi Arat’a sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra Mustafa Kiriş Ortaokulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi sergilendi.

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