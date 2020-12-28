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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı
Genel 28.12.2020, 11:24
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir’e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir’de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi.
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