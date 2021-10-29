Atatürk Kültür Merkezi 'Sinan' eseriyle bu akşam sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni AKM, açılış etkinlikleri kapsamında çok sayıda opera, tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tenor Murat Karahan, AKM'nin açılışına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi.

AKM'nin hem İstanbul hem Türkiye hem de dünya sanatı için çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Karahan, AKM'nin dünya opera evleri arasında ilk 10'a girecek kalitede olduğunu ifade etti.

Karahan, "Hem teknolojik altyapısı hem akustiği hem kapasitesiyle gerçekten çok önemli, çok değerli, çok güzel bir salona, AKM'ye yeniden kavuşuyoruz. Çok büyük bir heyecanımız var Devlet Opera ve Balesi olarak. Bu salonu en çok kullanacak kurum olarak çok heyecanlıyız. Buranın güzelliğine, büyüsüne yakışır güzellikte, büyüklükte, değerli, özel opera ve bale temsillerini sahnelemek ve izleyicimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

AKM'nin Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağına işaret eden Karahan, "Sinan operasıyla AKM kapılarını yeniden açıyor. Gerçekten çok güzel oldu prodüksiyon. Çok fazla görüntü paylaşmıyoruz, sürpriz olsun diye. Hem müziği hem sahnelemesi, değerli sanatçılarımızla gerçekten tüyleri diken diken edecek, çok güzel bir gösteri hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kasımda "Aida" ve "Uyuyan Güzel" operaları AKM'de sahnelenecek

"Sinan" operasının bugün ve yarın iki gösterim yapacağını belirten Karahan, şunları kaydetti:

"7-8 Kasım'da da Verdi'nin ünlü Aida operasıyla izleyenlerimizi buluşturacağız AKM'de, Ankara, Antalya ve İstanbul operalarının prodüksiyonunda. Çok büyük ve değerli bir sanatçı grubuyla Aida'yı sanatseverlerle buluşturacağız. 9 Kasım'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) orkestrasının çaldığı ve ülkemizin birçok operasından değerli solistlerimizin yer alacağı bir gala konser olacak. 11 Kasım akşamı da 'Uyuyan Güzel' balesiyle açılış dönemimizi sonlandıracağız."

Ünlü prodüksiyonlarla yabancı sanatçıların da AKM'de sahne alacağını söyleyen Karahan, "Yurt dışından çok büyük sahnelerde söyleyen sanatçıları buraya davet ederken, nerede söyleyeceklerini gösterdiğimizde mutlaka etkileneceklerdir ve onlar için çok büyük bir artı olacaktır. Biz zaten DOB olarak çok üst düzey prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz, koromuz, orkestramız, balemiz ve solistlerimizle. Mutlaka çok önemli solist ve şefleri burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

Murat Karahan, gelecek sezon projelerine de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Gelecek sezon planlarımızdan biri, Bolşoy Balesi'nin değerli koreograflarından birini davet etmek. Hatta Bolşoy'dan bir iki solist dansçıyla beraber bir Kuğu Gölü planımız var, İDOB'un bale sanatçılarıyla. O yüzden artık biz de DOB olarak bu sahnenin hakkını verecek prodüksiyonlar yapacağız. Zaten bunu gerçekleştirecek altyapı ve sanatçılarımız mevcut. Biz zaten her şeyini kendi yapan bir kurumuz. 6 genel müdürlüğümüz de öyle. O yüzden bu büyük prodüksiyonları çok kolay bir şekilde çıkaracak ve gerçekleştirecek altyapıya sahibiz. Aynı şekilde sanatçı gücümüz de mevcut. Çok net söylüyorum, artık ileride dünyayla yarışacak prodüksiyonları AKM Sahnesi'nde kolaylıkla göreceksiniz."

Dev kürenin içinde 2040 kişilik opera salonu

AKM’nin de içinde yer aldığı "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" ise yarın başlayacak. Festival kapsamında, Beyoğlu’nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek.

Opera binası olarak 1946'da temeli atılan AKM, 1969'da tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan yapı, 1970'te çıkan yangında hasar gördü. Tadilatın ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.

Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösteren ancak restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedilen yeni AKM'nin temeli, 2019'da atıldı. AKM'nin ikonik yapısı ve karakteristik özellikleri korunurken, eski AKM'de bulunan seramik sanatçısı Sadi Diren'in duvarı birebir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdiven de aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Yenilenen AKM'nin girişindeki çelik konstrüksiyonlu dev kürenin içinde opera salonu yer alıyor. Kürenin yapımında 15 bin özel seramik parça kullanıldı.

İki bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji kullanıldı. AKM’nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan 805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.