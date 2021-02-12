Atatürk Kent Parkı ‘Kuş Cenneti’ne döndü

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği yabani kuşların göç yollarını da değiştirdi. Göletlerin ve sulak alanların kuruması sonrasında Manisa’da Safran Çayı’nın geçtiği Atatürk Kent Parkı kuş cenneti haline geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 dönümlük arazi üzerine yapılan Atatürk Kent Parkı’nda toplanan göçmen kuşlar su ihtiyacını buradan karşılarken, kuşların beslenme ihtiyaçları ise park içerisindeki güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

Yunusemre ilçesinde 170 dönüm alan üzerinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Çayı, göçmen kuşların konaklama noktası oldu. Park içerisinde renkli görüntüler oluşturan ve vatandaşların da ilgi odağı olan göçmen kuşlar, parkta doğal yapıda ürüyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Göçmen kuşların beslenme ihtiyaçlarının, park içerisindeki güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından karşılandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Atatürk Kent Parkı, özellikle son dönemlerde küresel kuraklığın yaşanması nedeniyle, yaban hayvanlarının uğrak noktası olmuştur. Yaklaşık 3 yıldır, göç halindeki kanatlı hayvanlar parkımızın içerisinde bulunan dere yatağında yaşamlarını sürdürüyor. Güvenlik ve zabıta ekiplerimizle sürekli kontrol altında olan parkımızda, yaban hayvanlarının bakımlarını yapmaktayız” dedi.