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Atatürk Havalimanı’na terk edilen dokuz uçak satışa çıkıyor
Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlayan 9 uçak satışa çıkarılırken, uçaklar havadan görüntülendi.
Genel 05.01.2021, 13:59
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Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlayan 9 uçak satışa çıkarılırken, uçaklar havadan görüntülendi.İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlayan, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. SYH Hurda Yönetmeliği kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce ‘Tescilden Terki’ gerçekleştirilen hava araçları, ayrı ayrı satışı yapılmak üzere toplam 3 milyon 70 bin lira muhammen bedel üzerinden ihale edilecek. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı Atatürk Havalimanı’ndaki 9 uçak için 14 Ocak’ta ihale yapılacak. Uçaklar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü ve kanat kısımlarında ise hasarlar olduğu görüldü.
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