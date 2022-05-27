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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk atabı 2023 Mayıs ayında açılacak
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.
Genel 27.05.2022, 12:07
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yapımına başlanan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı İstanbul’un fethi programında ilk fidanların dikileceği millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.