Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık kar manzaraları

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, Atatürk Arboretumu’nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Gece saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu’nda da hayran bırakan görüntüler oluşturdu. Alan karla kaplanırken, oluşan kartpostallık manzara dron ile havadan görüntülendi.