Ataşehir’in kahraman Arama Kurtarma Ekibi “ATAK” İstanbul’a döndü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Hatay’a giden 16 kişilik Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) görevini başarıyla yerine getirerek geri dönüş yaptı.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından hemen harekete geçerek deprem bölgelerinden Hatay’da göreve başlayan 16 kişilik arama kurtarma personelinin geri dönüşleri için Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde karşılama töreni düzenlendi. Felaket bölgesinde büyük özveriyle gece gündüz dinlenmeden çalışan ATAK ekibini; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcı Abdullah Der, Afet Koordinasyon Merkezi Yöneticisi, Etüt Proje Şefi Saliha Dilek Aral ve AKOM’da çalışan diğer ekip arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

ATAK Ekibi’nin Hatay Merkez’de 11 vatandaşı enkazdan çıkararak fedakarca mücadele ettiğini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İlk andan itibaren büyük emeklerle, umudunu yitirmeden, çalışarak bölgedeki yurttaşlarımızın hayatını kurtaran Ataşehir Arama Kurtartma Ekibimiz cansiperane büyük bir mücadele verdiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Kurtarılan her bir can bu ülke için bir değerdir. Bu acıları tek yürek olarak milletimizle birlik olarak aşacağız” açıklamalarında bulundu.

AKOM’da ATAK ekibini karşılayan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der ise şunları söyledi: “Depremin ilk gününden bugüne kadar deprem bölgesinde bulunan ATAK ekibimizle sürekli iletişimde olduk. Ciddi anlamda emekler sarf ettiler. Orada birçok canımızı kurtardılar. Ben kendilerine, Başkanımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ataşehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir duyarlılık gösterdiler. İnanılmaz bir yardım mücadelesi verdiler. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

ATAK ekip sorumlusu Cemre Kaya, “İlk depremi öğrendiğimiz andan itibaren AKOM’da hızlıca hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıktık. Hatay’da çalışmalarımıza saat 16.00 itibariyle başlayabildik. Ekibimiz, 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracımız ve enkaz üzerinde canlı arama ve kurtarma yapabilme yetkisine sahip kurtarma köpeğimiz Tokyo ile oradaydık. Hemen bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladık. Gerçekten gördüklerim karşısında bacaklarım titredi. Ama ekip lideri olarak ayakta durmam gerekiyordu. Dört bir yandan mücadele ettik, elimizden gelenin en iyisini yaptık. İlk gün, üç can kurtardık. 8 yaşında bir erkek çocuğu, farklı yaşlarda da iki insanımızı kurtardık. İkinci gün araçlarımızla birlikte daha güçlüydük. Sonrasında 18 ve 22 yaşında iki erkek kardeşi kurtardık. 8 yaşında bir kız çocuğunu kurtardık. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Orada yaşananlar çok zor. Şimdi geldik ama kalbimiz orada yine gideceğiz. Afet öncesinde, bizim dersimize daha çok çalışarak, güçlenmemiz lazım. 10 kişi, 20 kişi değil, tüm İstanbul, tüm Marmara, tüm Türkiye olarak dersimize çalışmamız gerekiyor. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ataşehir Arama Kurtarma ekibinin deprem bölgesindeki çalışmalarına, enkaz üzerinde canlı arama ve kurtarma yapabilme yetkisine sahip kurtarma köpeği Tokyo da eşlik etmişti.