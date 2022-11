Ataşehir’e yeni bir sağlık merkezi daha kazandırılıyor

Ataşehir Belediyesi sağlık alanında yaptığı yatımlarına bir yenisi daha eklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Hayırsever iş insanı Huriye Öğücü’nün destekleriyle hayata geçirilecek “Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi”nin temeli törenle atıldı. Her yaştan yurttaşın faydalanabileceği Tıp Merkezi’nin yapımına Ferhatpaşa Mahallesi’nde başlandı.

Eğitimden spora, altyapıdan kültüre kadar her alanda Ataşehir’i marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, sağlık yatımlarında hız kesmiyor. Yurttaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla 9 ay önce Atatürk Mahallesi’nde temeli atılan tıp merkezinin ardından bir yenisi de Ferhatpaşa Mahallesi’ne kazandırılıyor.

Hayırsever iş insanı Huriye Öğücü’nün de destekleriyle temel atma töreni gerçekleştirilen tıp merkezi yapımı tamamlandığında ücretsiz olarak yurttaşların hizmetine sunulacak. Toplam 1000 m2 inşaat alanına sahip Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi’nde 6 adet poliklinik, acil müdahale alanı, laboratuvar, bebek emzirme odası ve çocuk oyun alanı yer alacak. Modern ve konforlu bir donanıma sahip olacak merkezin, tecrübeli hekim kadrosuyla Ataşehirli yurttaşlara 2023 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanıyor.

Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi’nin Temel Atma Törenine, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Deniz Kutlu, Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışman, Ekrem Köse, Orhan Çerkez, Ataşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Kudret Arslan, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili İlhami Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, ilçe yöneticileri, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, İş İnsanı Aydın Öğücü ile Huriye Öğücü katıldılar.

Temeli atılan Tıp Merkezi’nin sağlık hizmetleri alanında Ataşehir’e çok önemli bir ivme kazandıracağını, konforlu ve modern bir ortamda ücretsiz hizmet sağlanacağını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Sağlığa yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır anlayışıyla, Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezlerimizle Ataşehirlilere yıllardır hizmet veriyoruz. Yerel yönetimler olarak yurttaşların yaşam kalitesini artırmak sağlık politikalarımızın en başında geliyor. Bu yüzden Tıp Merkezimizin yapımını 2023 yılı içerisinde tamamlayarak Ataşehir halkımızın hizmetine sunmayı planlamaktayız. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Tıp Merkezi hakkında temel atma töreninde bilgi veren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu şunları söyledi: “Bu merkezin arsasını Almanya’da yaşayan hayırsever bir gurbetçi vatandaşımız belediyemize bağışladı. Sonrasında imar planı, sağlık alanı teşhisine çevrilerek sağlık merkezi olmasına karar verildi. Bugün de temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Merkez 1000 m2’lik bir alan üzerine inşa edilecek. 9 milyon TL’ye mal edilecek. 1 buçuk milyon TL’sini Gönüllü Hizmet Vakfı’ndan saygıdeğer İş İnsanı Huriye Öğücü bağışlıyor. Günde yaklaşık 200 yurttaşımıza hizmet verecek olan merkezimizin 2023 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.”

Tıp Merkezi’nin yapımına katkı sunan İş İnsanı Huriye Öğücü çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Toplumdan aldığımızı topluma vermek çok önemli ve çok kıymetli. Bizi yetiştiren aileler özellikle rahmetli babam, eşimin babası çok güzel şeyler öğrettiler bizlere. Doğduğumuz günden beri paylaşmayı ilke edindik ve öğrendik. Umuyorum ki Allah tamamını erdirsin. Çokta faydalı ve yararlı olacağını ümit ediyorum.”

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu ise temel atma töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz Ataşehir’e hizmet etmekten ve Ataşehir hizmet ederken de onun mutluluğunu yaşamaktan mutlu olan insanlarız. Battal Başkanımız, bize her hizmet projemizde el uzattı. Belediye Meclisimiz, bizim her teklifimizi her projemizi oy birliğiyle kabul ederek bize hizmet olanakları sağladı. Biz de bu hizmetleri yapmanın sevincini yaşıyoruz. Ataşehir sizlerin emeği ve çabasıyla kurulan çok güzel bir kent olmaya devam edecek. Biz de onun kültürel yaşamına katkılar yapabildiğimiz, sağlığına destek olabildiğimiz için mutlu ve gururlu oluyoruz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Öğücü ailesi bugüne kadar Vakfımız bünyesinde dört tane okul yaptırmışlardır. İnşallah Ataşehir’e olan hizmetleri onların da devam edecek. Eseri yapmak mühim değil, önemli olan yaşadığın sürece yanında bulunabilmektir.”