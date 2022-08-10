Ataşehir’de yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yetki alanı çerçevesinde ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ataşehir Belediyesi, her zaman ve her koşulda ilçenin dört bir yanında yol bakım – onarım ile yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçenin muhtelif bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; yeni yol inşası, tretuvar, asfalt yama, taş kaplama tamiratı, kaldırım imalatı, istinat duvarı yapımı, bordür ve duvar imalatı, yağmursuyu kanalı, yol bakım ve onarım ile çevre düzenlemeleri yapılıyor. Atatürk, Aşık Veysel, Barbaros, Esatpaşa, Ferhatpaşa, Fetih, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Mevlana, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, Yenisahra, Yeni Çamlıca, Yenişehir, Örnek, İnönü ve İçerenköy mahallerini kapsayan program dahilinde Ataşehir’in cadde ve sokaklarında çalışmalar sürüyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz Ataşehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Koordineli olarak devam eden çalışmalarla, yurttaşlarımızın rahat ve güvenli bir yaşam sürebilmelerini sağlıyoruz. Daha güzel bir Ataşehir için çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda ana arterlerde Ataşehir’e hizmet sağlayan İBB ekiplerine de teşekkür ederim. İstanbul güzelleşiyorsa arkadaşlarımızın emekleri ve çalışmaları sayesinde” dedi.