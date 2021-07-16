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Ataşehir’de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul Ataşehir’deki Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu. Gümrük müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Genel 16.07.2021, 19:53
Ataşehir’de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu havadan görüntülendi
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İstanbul Ataşehir’deki Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu. Gümrük müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesinde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkan tırlardaki artış, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de yol kenarına park ederek kontak kapattı. Gümrük müdürlüğü önünde oluşan uzun tır kuyruğu havadan böyle görüntülendi.
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