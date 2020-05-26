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Ataşehir’de camilerde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği

ATAŞEHİR’DE CAMİLERDE DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Ataşehir’de camilerde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği

ATAŞEHİR’DE CAMİLERDE DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

26 Mayıs 2020 Salı 09:51
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Ataşehir’de camilerde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği

Ataşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayıs’ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatılan camilerin belirli sınırlandırmalarla ibadete açılacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle açılacak olan camilerde vatandaşların daha güvenli bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Öğlen ve ikindi namazlarında açık olacak camilere yoğunlaşan ekipler, 29 Mayıs öncesinde ilçedeki 76 cami, 2 cemevi ve 1 kilisede temizlik ve dezenfekte işlemini tamamladı. Sonrasında camilerdeki dezenfekte işlemleri periyodik olarak hafta da bir devam edecek.

Camileri dezenfekte edip aynı zamanda her türlü hijyen ve temizliğe tabi tuttuklarını belirten Veteriner İşler Müdürü Necati Bozkurt, "İlçemizde bulunan 76 cami, 2 cemevi, 1 tane kilisenin halkımızın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı düzenli aralıklarla dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyoruz. Bu dezenfeksiyon çalışmaları Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle camilerin 29’unda açılmasından dolayı bütün camilerimizde Ataşehir ilçemizde belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarını hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Camilerde mağbet kısmında tuvalet ve lavaboların olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyoruz. Burada amaç salgın ve bulaşıcı hastalıklarını önlemek, önüne geçebilmek. Hidrojen peroksit gümüş kollarhidal kullanıyoruz. Bu özellikle belirli bir süre sonra havada parçalanıyor. İnsan sağlığı için herhangi bir zararı yok” diye konuştu.

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