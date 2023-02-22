Ataşehir Belediyesi’nden depremzede öğrencilere eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden Ataşehir’e gelen üniversite ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteği başlattı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 yerel meydana gelen ve 10 bölgedeki yıkımlara neden olan deprem felaketi sonrasında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Ataşehir Belediyesi sürdürdüğü destek çalışmalarına eğitim desteğini de ekleyerek depremzede yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Depremin ilk gününden bugüne bölgede yaptığı çalışmalarını devam ettiren Ataşehir Belediyesi, desteklerine bir yenisini ekledi. Deprem felaketinden etkilenerek Ataşehir’e gelen depremzede öğrencilere yönelik eğitim desteği çalışmalarına başladı. Bu çerçevede üniversite ve liseye hazırlanan öğrenciler Ataşehir Belediyesi’nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi ile Ataevleri’nde ders destek programlarından ve eğitimlerinden faydalanabilecek.

Uzman eğitmenler tarafından verilecek LGS ile YKS Eğitim Programlarından yararlanmak isteyen afetzede öğrenciler, Neşet Ertaş Kültürevi’ni(0216) 570 5000 (2250), Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ni(0216) 570 5000 (1930), Örnek Ataevi’ni (0216) 574 65 92, Mustafa Kemal Ataevi’ni (0216) 570 5000 (1971), Kayışdağı Lions Ataevi’ni (0216) 540 74 30, Mevlana Ataevi’ni (0216) 570 5000 (1984) telefon numaraları üzerinden arayıp, detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabilecek.