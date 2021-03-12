Atamer: “İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor”

Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer, “Gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’ün de katıldığı toplantıda konuşan Genç Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer, “Bir milletin özgürlüğe olan bağlılığının dizelere döküldüğü büyük bir deklarasyondur. Sade bir şiir ve marş olmanın çok ötesinde, sözcüklerin Kur’an ışığında ruha büründürüldüğü bir bağımsızlık manifestosudur. Bugün burada ülke olarak Üstad Mehmet Akif’in milletimize armağanı, beyan’ı zişan olan İstiklal Marşımızın 100. Yılını idrak ediyor olmanın gururunu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük sendikası Memur-Sen’in gençlik teşkilatı, Genç Memur-Sen olarak; Türkiye’nin çimentosu olduğunu düşündüğümüz İstiklal Marşımızdan feyîz alarak; ilim, irfan ve hikmet yolunda geleceğe emin adımlarla yürüme gayreti içerisinde olacağız. 2021 yılının ’İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesinde emek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletirken, millet iradesinin tecelligahı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisimize de İstiklal Marşımızın şanına yakışır bir nitelikte birlik içerisinde vermiş oldukları karardan dolayı saygılarımızı arz ediyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil gençlik hareketi olarak; İstiklal Marşımız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle; gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. Yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor, böylesine anlamlı bir konu ile, bir asır sonra bir arada olmamıza vesile olan Kur’an Şairi olarak da bildiğimiz, İstiklal Marşımızın Şairi, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. “Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz" dedi.