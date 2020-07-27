ATAMDER’in 1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı

ATAMDER Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneğinin 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Dernek Başkanı Gürkan Kalkan’ın ev sahipliğinde 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Toplantıya Ankara başta olmak üzere Adana, Hatay, Muğla, Bodrum, İstanbul, İzmir, Malatya ve Bursa illerinden dernek üyeleri ve gazeteciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda divan başkanlığı seçimine geçildi.

Divan başkanlığına 27. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Divan Başkan yardımcılığına Tuğba Köşebaş, Kâtip üyeliğine Alihan Özsunar seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürkan Kalkan, Yönetim Kurulu üyeliklerine Behiç Çelik, Fahrettin Yokuş, İsmail Koncuk, Tuğba Köşebaş, Selim Ömeroğlu ve Ali Olgun Boydak seçildi.

Koncuk, ATAMDER Divan Başkanlığı konuşmasında seçilmiş olduğu için teşekkür etmesinin ardından, “ATAMDER’in 1. Olağan Genel Kurulunu yapıyoruz. 6 ay kurucular kurulu marifeti ile yürütülmüştü, kanun gereği 6 ay içerisinde olağan genel kurulunun yapılması gerekiyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerimizin elbette daha güçlü olması lazım bu sebeple ATAMDER gibi Türk dünyasına hizmet etmek ve beraberliği sağlamak amacı güden kuruluşlarımızın faaliyetleri bizim açımızdan son derece önemlidir. Vatansever, Türk milliyetçisi olan insanların bu çalışmalar içerisinde bulunan derneklere sivil toplum örgütlerine gerçekten ciddi destek vermesi lazım. Ben milletvekiliyim ama ben milletvekili sıfatımla burada değilim ben Türk milliyetçisi sıfatımla buradayım. Onun için bu bir siyasi birlik değil bu bir şuur birliği Türk dünyasına yönelik sevdamızın, dileklerimizin yıllardır yüreğimizde közlenmiş o güzel duyguların canlanması için oluşturulmuş bir birliktir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Divan teşekkülünün ardından faaliyet raporunu okuyan ATAMDER Genel Başkanı Gürkan Kalkan, “Derneğimizin kurulma aşaması öncesinde yaklaşık 22 yıldır faaliyetimiz var. Kazakistan Almatı’da Türk Halkları Medeniyet Vakfı ismiyle kurulmuş olan tek Türk vakfıyız. Vakfımızın, Türkiye’de de işbirliğimizi yapacağı Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneğimizi oluşturduk. Bunu yaparken de Türk cumhuriyetlerimiz içerisinde Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Moğolistan ve Kırgızistan’ın tamamında işbirliklerimizi geliştirmek için bir oluşuma girdik. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu misakı milli sınırlarımızı koruduktan sonraki bütün Türk devletlerimizde birlik ve beraberliklerimizi genişleterek kültürel ve ekonomik işbirliklerimizi geliştireceğiz. Yatırımlar ile ilgili toplantımızın gündeminde Kazakistan olacak. Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly güzel çalışmalar yapıyor. Derneğimizin katkılarıyla Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerimizde yatırım ve teşvik imkânlarının artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kazakistan Türk Halkları Medeniyetleri Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran toplantıya Mersin’den görüntülü bağlanarak temennide bulundu. Dağduran şunları söyledi: “Birinci kurultayımız Türk milletine Türk dünyasına hayırlara vesile olsun inşallah. Türkiye genelinde çok iyi şartlarda derneğimizi temsil edeceğiz. Türk cihan hâkimiyeti mefkûresine, kızıl elmayı, turanı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Bu yetenek, tanıdığım bütün arkadaşlarımızda var. Bundan sonra da daha fazla çalışmak, gayret göstermek gerekiyor. Hele ki bütün dünyanın şu anda yenidünya düzeni diye bahsettiği bir düzen var ki, bu tamamen kendi milletimiz için diye düşünüyorum. Çünkü asırlardan beri tek yükümüz var bizim. Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi diye söylediğimiz ve bütün dünyada aslında bizim hareketimizi bekliyor. Çünkü gerçek eşitliği getiren bizleriz. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya düzeni ancak Türklerle mümkün olacaktır. Bu sebeple Türklüğü seven veya sevmeyen Türklüğün aleyhinde veya lehinde olan herkesin Türklüğe faydası olacaktır. Gelecek günleri hep birlikte göğüslemek üzere yola çıkıyoruz.”

Toplantının devamında Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği Yatırımlar Müsteşarı Nuriddin Amankul Kazakistan’daki yatırım imkânları hakkında derneğin katılım sağlayan üyelerine bilgi verdi.