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“Atalarımızı diziden öğreniyoruz”

Türklerin Anadolu topraklarına gelişi ve Osmanlı’nın 600 yıllık imparatorluk serüvenini konu alan diziler halktan yoğun ilgi görüyor. Halkın yüzde 51.7’si tarih içerikli dizilerle milli şuur inşa edildiğini düşünüyor. Çoğunluk ise dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini söylüyor.

Genel 25.12.2020, 12:26
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“Atalarımızı diziden öğreniyoruz”

Türklerin Anadolu topraklarına gelişi ve Osmanlı’nın 600 yıllık imparatorluk serüvenini konu alan diziler halktan yoğun ilgi görüyor. Halkın yüzde 51.7’si tarih içerikli dizilerle milli şuur inşa edildiğini düşünüyor. Çoğunluk ise dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini söylüyor.

Araştırma Şirketi Areda Survey, Aralık ayı Sosyometre araştırmasında Türk halkının tarihi dizilere merakını masaya yatırdı. Katılımcıların yüzde 48.6’sı Payitaht Abdülhamit, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizileri izlediğini ifade ederken, yüzde 51.7’si ilgili dizilerin milli şuur inşa ettiğini söyledi. Araştırmada yer alan, ‘tarihi dizileri niçin izliyorsunuz’ sorusuna yüzde 49.9 ile ‘tarihimizi, atalarımızı öğrenmek için’ yanıtı verilmesi dikkat çekti.

Türk halkının Anadolu topraklarına gelişi ve Osmanlı’nın 600 yıllık imparatorluk serüvenini konu alan diziler kamuoyunun beğenisini topluyor. Araştırma Şirketi Areda Survey’in 2.360 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51.7’si Payitaht Abdülhamit, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl gibi tarih içerikli dizilerle milli şuur inşa edildiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 48.6’sı tarihi dizileri izlediğini ifade ederken, katılımcıların yüzde 49.9’u dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini ifade ediyor.

Araştırma şirketi Areda Survey’in toplumsal olaylara ışık tuttuğu Sosyometre araştırması 3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırmaya 2.360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu.

Milli şuur inşası var

“Tarihi dizilerin milli şuur ve bilinç oluşturduğunu düşünüyor musunuz” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 51.7’si evet derken, eğitim durumunu lisansüstü olarak ifade eden katılımcıların yüzde 59.4’ü ‘evet’ yanıtı veriyor. Bugün seçim olsa oyunu AK Parti’den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 92.5’i dizilerin milli şuur ve bilinç olduğunu ifade ederken, İYİ Parti’ye oy vereceğini aktaran vatandaşların yüzde 84.4’ü dizilerle bilinç oluşmayacağına işaret ediyor.

Tarihin ipuçları var

Seyircileri televizyon ekranlarına kilitleyen tarihi diziler, izleyicilerine tarihsel süreçlere ilişkin önemli ipuçları veriyor. Araştırmada yer alan, “Tarihi dizileri niçin izliyorsunuz” şeklindeki soruya vatandaşların yüzde 49.9’u tarihimizi- atalarımızı öğrenmek cevabı verdi. Genel olarak dizi izleyicisi olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 32.1 olurken hikayeyi beğendiği için dizi izlediğini ifade edenlerin oranı yüzde 10.7 oldu. Dizilerdeki sahneleri ve oyunculukları beğendiği için dizi izlediğini beyan eden katılımcıların oranı ise yüzde 7.3

Ataları takip ediyoruz

Araştırmada kendini televizyon izleyen bir birey olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 78.1’i dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini ifade ediyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak tanımlayan vatandaşların yüzde 46.9’da dizileri “tarihimi ve atalarımı öğrenmek için izliyorum” diyor. Araştırmaya göre bugün seçim olsa oy tercihini AK Parti’den yana kullanacakların yüzde 84.2’si, MHP’den yana kullanacakların yüzde 74.7’si, Gelecek Partisi’nden yana kullanacakların ise yüzde 38.5’i tarihi öğrenmek maksadıyla dizileri takip ettiğini aktarıyor. Oy tercihini CHP’den yana kullanacak katılımcıların yüzde 53.6’sı ise ‘genel olarak her dizi izlerim’ yanıtı veriyor.

Dizilerle imaj çiziyoruz

“Tarihi dizilerin millet imajına katkı sunacağını düşünür müsünüz” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 53.8’i evet katkı sunar derken, yüzde 46.2’si hayır millet imajını etkilemez cevabı verdi. Eğitim durumunu lisansüstü olarak ifade eden katılımcıların yüzde 63.2’si, dizilerin imaja olumlu etki sunacağını belirtirken, 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 62.7’si diziyle imaj çizilemeyeceğini ifade ediyor. Araştırmaya göre bugün seçim olsa oyunu yüzde 93.9 oranıyla AK Parti’ye vereceğini açıklayan katılımcılar dizilerin millet imajına katkı sunacağını ifade ederken, oy tercihini CHP’den yana kullananların yüzde 86.9’u ‘diziyle imaj olmaz’ diyor.

Çocuğa diziden isim koymuyoruz

Tarihi dizilerdeki karakterlerden etkilenerek çocuğunuza isim koydunuz mu/ koyar mısınız sorusuna katılımcıların yüzde 71.7’si hayır dedi. Kendini tv dizisi izleyen bir kişi olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 53.8’i bu soruya ‘hayır’ derken, 18-24 yaş grubu gençlerin ilgili soruya yüzde 79.4 ile verdiği yanıt ‘hayır’ oldu. Bugün seçim olsa oyunu HDP’den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 98.3’ü dizilerin çocuk isimlerine etki etmediğini belirtirken, CHP’ye oy vereceğini açıklayan katılımcıların yüzde 99.4’ü de “diziye göre isim vermem” diyor. İyi Parti’den yana oy kullanacağını ifade eden katılımcılarda ise bu oran yüzde 95.9.

Devlet desteklesin

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 58.0’i tarihi dizilerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. 35-44 yaş grubu katılımcıların yüzde 62.0’si dizilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayan vatandaşların yüzde 64.7’si de ‘dizileri devlet desteklesin’ yanıtı veriyor.
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