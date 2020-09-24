Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı
İKİ YILDIR ZİYARETÇİ REKORLARI KIRAN DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (TEKNOFEST) GAZİANTEP’TE GÖSTERİ UÇUŞU YAPAN ATAK HELİKOPTERLERİ, DOSTA GÜVEN VERDİ DÜŞMANA KORKU SALDI.
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Gaziantep’te gösteri uçuşu yapan Atak helikopterleri, dosta güven verdi düşmana korku saldı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl ilk kez Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST’e atak helikopterleri damgasını vurdu. Türk Yıldızları ve Solo Türk ile organize bir şekilde havada gösteri yapan Atak helikopterler, kimi zaman ise uzun süre de havada askıda kalarak tören alanındakileri selamladı. İzleyenlerin göğsünü kabartan atak helikopterler, yaptıkları gösteri ile dosta güven verdi, düşmana ise korku saldı.
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