Ataevleri’nde LGS’de büyük başarı

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) Ataşehir Belediyesi Ataevleri’nde hazırlanan 90 öğrenci, büyük başarı elde ederek, İstanbul’un gözde eğitim kurumlarına yerleşti. Öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, zorlu sınava Ataşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ataevlerinde hazırlanan 320 öğrenciden 90 öğrenci, Beşiktaş Anadolu Lisesi, İstanbul Kadıköy Lisesi, Kadir Has Anadolu Lisesi, Habire Yahşi Anadolu Lisesi gibi önemli okullara yerleşerek, iyi bir lise eğitimi hayaline kavuştu.

Eğitime her zaman tam destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “LGS’ye belediyemizin Ataevlerinde hazırlanan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hepsinin yolları açık olsun. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, iki başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Çerkez öğrencilere, “Bir Milletin Diriliş Destanı Çanakkale” isimli 3 boyutlu albüm hediye etti. Ziyarette öğrencilere Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ile Ataevleri Eğitim Sorumlusu Mustafa Kaya da eşlik etti.

Sınava Ataevlerinde hazırlanan öğrencilerden biri olan Ecrin Beren Avunduk şunları söyledi: “Öncellikle bu başarıda ailemin çok önemli bir yeri var. Her zaman beni desteklediler ve arkamda oldular. Okul seçimlerimde beni motive ettiler. Mehmet Vasıf Topçu Fen Lisesi’ni kazandım. Çok mutluyum. Beyin Cerrahı olmak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum. Not tutarak, dersi derste dinleyerek, anlamadıkları soruları kesinlikle öğretmenlerine sorarak çalışsınlar. Ek kaynak olarak doğru tercihler yapsınlar.”

Sınava hazırlanan öğrencilerden biri olan Ensar Köse, aldığı eğitim, düzenli ve istikrarlı çalışma ile lise hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Sınavda 428,33 puan alan başarılı öğrenci Köse, İstanbul’un sayılı liselerinden biri olan İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ni kazandı. Köse, “Ataşehir Belediyesi’ne ve yıl boyunca bizi sınava hazırlayarak, desteklerini eksik etmeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. İyi bir okula girebilmek için çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum” dedi.