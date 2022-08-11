Aşureler Ataşehir’de bolluk, bereket ve kardeşlik için kaynadı

Ataşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Muharrem Ayı’nda bolluğun bereketin ve paylaşmanın sembolü aşure dağıtımına başladı.

İlk aşure dağıtımı Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yenisahra Mahallesi Pazar Alanı, Yenişehir Mahallesi Flora Evleri Önü ile Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Çok Amaçlı Semt Pazar’ında yapıldı. 11 Ağustos Perşembe günü, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde düzenlenen aşure dağıtımına Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der, Sadık Semih Kayhan, Orhan Çerkez ile CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın katılarak hazırlanan aşureleri yurttaşlara hep birlikte ikram ettiler.

Kazanlarda kaynayan, dumanı üzerinde tüten aşureler, yurttaşlara ikram edilirken İstanbul Baş Vaizi Ahmet Konuk da ilk dağıtım gününde Muharrem Ayı’nın anlam ve önemine ithafen maneviyatımızı hatırlatan konuşmalarıyla Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde yerini aldı. Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureleri binlerce yurttaşa ulaştıran Ataşehir Belediyesi, paylaşmanın ve kardeşliğin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

12 Ağustos Cuma günü; Yeniçamlıca Mahallesi Pazar Alanı, Örnek Mahallesi Merkez, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan, Mevlana Mahallesi Hacı Mehmet Uslu, Küçükbakkalköy Mahallesi Merkez, İnönü Mahallesi İlknur, Mimar Sinan Mahallesi YEDPA Cami’lerinde aşure dağıtımı yapılacak. 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak aşure dağıtımı ise; Fetih Mahallesi Taksi Durağı önü, İnönü Mahallesi Semt Pazarı, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda yurttaşlara aşure ikram edilecek. 16 Ağustos günü ise; İçerenköy Semt Pazarı, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Atatürk Mahallesi Migros önü aşure dağıtımı yapılacak.