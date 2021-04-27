Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası’nda podyuma çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada, Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çekerek Türkiye’ye birinciliği kazandıran astronot Kete Rubins’a hediye edilecek kedi, Çarpanak Adası’nda götürülerek fotoğrafları çekildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Rubins 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. Online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu. NASA’nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, Van Gölü’nün fotoğrafı 32 fotoğraf arasında en fazla oy alarak birinci seçildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Valiliği ile birlikte, Astronot Kate Rubins’i kente davet ederek Van YYÜ Van Kedi Villası’nda Rubins için kendisine Van kedisi hediye etmek için ayırıldı. Rubins’e hediye edilecek Van kedisi, fotoğraf sanatçıları tarafından Çarpanak Adası’na götürülerek açan badem ağaçları ile birlikte fotoğraflarını çektiler. Çekilen fotoğraflar Van kedisi ile birlikte Rubins’e hediye edilecek.

Fotoğraf sanatçısı Murat Cacim, “NASA tarafından geçtiğimiz aylarda Van Gölü’nün fotoğrafı birinci seçilmesiyle birlikte Van Valiliği ile Van YYÜ tarafından Kate Rubins’e Van kedisi hediye edilecek. Biz de badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte Çarpanak Adası’na geldik. Rubins’e hediye edilecek kedinin fotoğraflarını çektik. Hakkında yapılan haberleri muhtemelen sosyal medyadan ve haberlerden görecektir. Biz Kate Rubin’si Van’a tekrar davet ediyoruz. Umarım çağrımızı duyar ve biz bu çektiğimiz fotoğrafları kedisi ile birlikte kendisine veririz” dedi.