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Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Menemen’de anıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde, 91 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve bekçi arkadaşları, binlerce İzmirlinin katıldığı törenle anıldı.

Genel 23.12.2021, 23:08
Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Menemen’de anıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde, 91 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve bekçi arkadaşları, binlerce İzmirlinin katıldığı törenle anıldı.

Menemen ilçesinde, 91 yıl önceki ayaklanmada Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki şehit edilmişti. Kubilay ve arkadaşları, binlerce vatandaşın katıldığı törenle anıldı. Anma etkinlikleri, saat 08.00’de “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” ile başladı. Yıldıztepe Şehitliği’nde düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Şehit Asteğmen Kubilay’ın aile fertleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Anma töreni saygın duruşu, askerlerin saygı atışı ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Yıldıztepe Şehitliği’ndeki şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

“Gözünüzü kırpmadan bedenlerini siper ettiler”

Anma töreninde konuşan Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, “Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Cumhuriyetimize kast etme cüretini gösteren bu karanlık anlayışa gözünü kırpmadan, bedenlerini siper etmiştir” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Selçuk Şen ise “Kahraman şehidimiz Kubilay bizim için birçok değerin simgesi, bir değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir" dedi.

Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarını anma programı “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” ile devam etti. İZBAN’ın Menemen İstasyonu önünde toplanan katılımcılar, buradan Kubilay Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP İzmir milletvekilleri ile belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Birbirimize sahip çıkmalıyız”

Yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 91 yıl önce menfur bir saldırı yaşandığını anımsattı. O saldırının bugün herkesi buraya topladığını ifade eden Başkan Soyer, “Şunu çok iyi biliyoruz ki; 91 yıldır hiç bir zaman Cumhuriyete karşı saldırı bitmedi. Biz yine çok iyi biliyoruz ki; iyilik kötülüğü, doğru yanlışı, bilim cehaleti yener. Doğru ama belki de bu bilginin konforuyla rehavete kapıldığımız da oluyor. O nedenle mutlaka iyiliği çoğaltmalıyız. Mutlaka doğruyu çoğaltmalıyız. Mutlaka bilimi çoğaltmalıyız. Yani cehaletle mücadele edeceksek, Cumhuriyetin değerlerine saldıranlarla mücadele edeceksek çoğalmak mecburiyetindeyiz. Aramızdaki dayanışmayı artırmak, daha çok omuz omuza olmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin erdemlerini, Cumhuriyetin değerlerini yeni bir yüzyıla taşırken, birbirimize çok daha güçlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız. Biz kazanacağız. Kazanmamızın tek yolu birbirimize sahip çıkmaktan geçiyor” dedi.

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