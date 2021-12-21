banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor
TBMM’de ekonomi tartışması
TBMM’de ekonomi tartışması
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay
DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

Astana Görüşmelerinin 17.turunun ilk günü tamamladı

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımı ile Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Suriye’de devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Astana Görüşmelerinin 17. Turunun ilk günü yapılan ikili ve üçlü görüşmelerle tamamlandı.

Genel 21.12.2021, 17:20
Astana Görüşmelerinin 17.turunun ilk günü tamamladı

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımı ile Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Suriye’de devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Astana Görüşmelerinin 17. Turunun ilk günü yapılan ikili ve üçlü görüşmelerle tamamlandı.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan, Astana görüşmelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal başkanlık ederken, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asghar Khaji ve Suriye muhalefeti Ahmet Toma tarafından temsil ediliyor. Görüşmelere Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Havla Mattar da katılırken Irak, Ürdün ve Lübnan da gözlemci olarak yer alıyor.

Görüşmeler sabah saatlerinde başladı

Astana Görüşmelerinin 17. turu Türkiye, Rusya ve İranlı heyetlerin ikili ve üçlü toplantıları ile bugün TSİ 08:00’de başladı. Türk heyeti, ilk toplantısını Birleşmiş Milletler heyetiyle gerçekleştirdi. İki gün sürmesi beklenen görüşmelerde, Cenevre’de Suriye anayasa komiteleri çalışmalarının başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve daha fazla güven artırıcı önlemler gibi çeşitli konular ele alınacak. Gazetecilere konuşan Lavrentiev, Rus heyetinin öncelikli olarak oradaki duruma ve ateşkes kurulmasına odaklanacağını söyleyerek DEAŞ ve diğer grupların terörist hücrelerinin son zamanlarda tekrar aktif hale gelmeye başladığına da dikkat çekti. Lavrentiev açıklamasında, “Hem Türk hem de İranlı ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde bu konuya öncelik vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Suriye heyetiyle verimli bir görüşme yaptık”

Mülteci sorunu, tutukluların serbest bırakılması ve insani kriz gibi sorunların üstesinden gelmek için Suriye’deki siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine dikkat çeken Lavrentiev, "Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmaları da müzakerelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Suriye heyetiyle bu konuda verimli bir görüşme yaptık." dedi.

Astana Görüşmeleri Türkiye, İran ve Rusya tarafından Suriye’deki tarafları bir araya getirmek ve savaşa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla başlatılmıştı. BM destekli Cenevre’deki barış görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla ilk Astana toplantısı Ocak 2017’de Türkiye’de yapılmıştı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8