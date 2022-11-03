Asrın felaketini yaşayan şehirde hayat kurtaracak tatbikat

Türkiye genelinde yapılan "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı", Kocaeli’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 530 kurumda 15 bin 190 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, Türkiye genelinde "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Kocaeli’de de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 530 kurumda 15 bin 190 kişiyle tatbikat yapıldı. İzmit Çayırköy’de bulunan Gölkent Yatılı Kur’an Kursu’nda yapılan tatbikata Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Müftüsü Sinan Cihan, AFAD personelleri ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta senaryo gereği deprem anında önce herkes çök-kapan-tutun işlemini yerine getirdi. Ardından acil toplanma noktasına geçildi. Tahliye anları, dron ile havadan da görüntülendi. Tatbikatın son bulmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"1 milyon 200 bin kişiye eğitimler verdik"

Tatbikatların devam edeceğini ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 530 kurumda 15 bin 190 kardeşimizle birlikte tatbikatımızı yaptık. Bu tatbikatın amacı, deprem meydana geldiğinde hemen çökmeyi, kapanmayı, tutunmayı ve deprem geçtikten sonra da süratle tahliye etmeyi, sonrasında da toplu yaşam alanlarında kurs, okul gibi alanlarda da sayımların gerçekleştirilmesi ve enkaz altında biri olup olmadığı tespitlerinin sağlıklı yapılmasını sağlayacak bir çalışma olmasıdır. Her şeyden önce çökmek, kapanmak ve tutunmak, özellikle yaralanmaları ve can kayıplarını aza indirmek üzere yaptığımız bir uygulama. Bu yıl içerisinde tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadar neredeyse 1 milyon 200 bin civarında kişiye eğitimler verdik. İlimiz, birtakım yangınlar gibi kimyasal ve biyolojik tesislerin yoğun olduğu bir il. Buna yönelik de çeşitli eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle nükleer radyasyon tarzı yaklaşımlar için de tatbikatlar yapıyoruz. Şunu hepimiz biliyoruz, depremi engelleyemiyoruz. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Afeti engellemenin bir yolu yöntemi yok ancak afetlere hazırlıklı olabiliriz, riskleri azaltabiliriz. Bunun için de eğitim ve tatbikat yapmamız, afet ve afete hazırlık bilincini artırmamız gerekiyor" diye konuştu.