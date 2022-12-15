Asrın felaketini yaşayan kentte hayat kurtaracak tatbikat

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Kocaeli’de, Büyükşehir Belediyesi’nin 12 bin 500 personelinin katıldığı eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosunun gerçekleştirildiği tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm daire başkanlıkları ve iştiraklerinde katıldığı büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının merkezi olduğu tatbikata, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki tüm birimlerinden 12 bin 500 personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) işlerliğinin test edildiği tatbikatta, personellerin hızla tahliyesi, binadan ve enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları belirlenen süre içerisinde tamamlandı.

İSU Genel Müdürlüğü’nün merkez olduğu tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, iştiraklerin genel müdürleri, daire başkanları ve bürokratlar da eşlik etti.

5,7 büyüklüğünde deprem senaryosu

Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü İzmit olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 20 saniye sürdü. Afet durumlarında görevli personellerin yerini aldığı tatbikat, il genelindeki tüm birimler ile birlikte yapıldı. İştirakler dahil tüm Büyükşehir personellerinin katıldığı depremin ilk anında çök, kapan ve tutun yaparak hayat üçgeni oluşturuldu. Depremin hemen sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete geçirildi. Depremin sona ermesinden dolayı personel bulundukları binayı boşaltmaya başladı. Toplanma alanına gelen personelden yaralı ve eksik olanlar tespit edildi. Ayrıca Büyükşehir’in tüm birimlerinden telsiz vasıtası ile oluşan durum hakkında bilgi alındı. Senaryo gereği İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası A Blokta hasar oluşması sonucunda bina içerisindeki yaralı personel ile bina etrafındaki enkaz ve araç içerisinde bulunan personel, Kocaeli İtfaiyesi Müdahale ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı şekilde müdahalesi neticesinde kurtarılan ve yaralı olan personel, 112 UMKE Sağlık ekiplerine teslim edilerek, ilk müdahalesinin yapılması sağlandı.

"Tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik"

Tatbikat sonrasında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, "Tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası, yerleşkeleri, diğer ilçelerde bulunan hizmet tesisleri, İSU Genel Müdürlüğü ve iştirakleri yani Büyükşehir’in tüm birimleri katıldı. 12 bin 500 personelimiz var. Tatbikattan tamamının haberi var" dedi.

"Afet mutfağı inşa ediyoruz"

Genel Sekreter Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar ağır hasarlı binaların testlerini yaptık. Ağır hasarlı olanların yıkımını gerçekleştirdik. Bu çerçevede acil durumlarda mobil olarak hizmet vermesi için 2 afet tırı alındı. Bildiğiniz gibi Düzce’de deprem yaşandı ama sabah biz ışıklar aydınlanmadan Antikkapı vasıtasıyla yemek tırlarımızla hizmet vermeye başladık. Ayrıca itfaiye teşkilatımıza tabiri caizse bir sandık hazırladık. Bu sandık tırın dorsesi şeklinde. Türkiye’nin herhangi bir yerinde afet olduğunda hemen ivedilikle arkadaşlarımız oraya intikal edebilmektedir. Bu tırın içinde aletler ve 10 kişinin yatacağı, yemek pişirilebileceği, kendi enerjisini üretebileceği imkanlar var. Yani gittiği beldeye hiç yük olmayacak kabiliyete sahip. Yemek tırlarımız da aynı şekilde günlük 15 bin kişiye yemek üretecek kapasiteye sahip. Bunun dışında Başiskele ilçemiz sınırları içerisinde afet mutfağı inşa ediyoruz. 2023 yılında orayı devreye alacağız. Oranın etrafındaki arsaları da kamulaştırarak bir toplanma alanı oluşturacağız. Afet durumunda insanlarımızı orada ağırlayabileceğiz. Afet mutfağımız da devreye alındığında günlük 50-60 bin yemek ve ekmek üretebilecek kapasiteye sahip olacak. İtfaiye teşkilatımızın araç ekipman ve bakımını da destekledik. 28 araç ilave alınacak. Dolayısıyla itfaiye teşkilatımızı da güçlendirmiş olacağız. Ben bu tatbikatta emeği geçen bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum"