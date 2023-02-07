ASO’dan deprem bölgelerine yaşam merkezi

Depremden etkilenen illere gönderilmek üzere TOBB ve AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatan Ankara Sanayi Odası (ASO), ayrıca deprem bölgelerine tam donanımlı yaşam merkezleri kurma kararı aldı.

Ankara Sanayi Odası Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından “Deprem Afet Kriz Toplantısı” toplantısı gerçekleştirdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ın başkanlığında yapılan toplantıya ASO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 40 Meslek Komitesi’nin Başkanları katıldı. Oda olarak kış ortasında büyük felaketi yaşayan insanların yanında olduklarını belirten ASO Başkanı Ardıç, “Gün birlik olma zamanı, acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermek adına hem nakdi destek yanı sıra, ayni malzemeleri de içeren yardım kampanyası başlattık. Ankara Sanayi Odası olarak deprem bölgelerinde kullanılmak üzere tam donanımlı ‘Yaşam Merkezleri’ kuracağız” dedi. ASO üyesi sanayicileri de kampanyaya duyarlı olmaya davet eden Ardıç, “Depremin oluşturduğu yıkım ve can kaybı her geçen dakika ağırlaşıyor. Bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda Ankaralı sanayicileri kampanyaya katkı vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gönderilecek yardımın kapsamını belirlerken, AFAD ve TOBB ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini ve bölgede en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ettiklerini aktaran Ardıç, bunların en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını anlattı. Yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Ardıç, Oda personelinin kendi aralarında başlattıkları kampanya kapsamında toplanın malzemeleri ile AFAD depolarına teslim edileceği bilgisini verdi.

Yaşam merkezi nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığının belirlediği bir bölgede kurulacak yaşam merkezindeki konteynerlerde, bir ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı standart konfor koşulları sağlanacak. 21 metrekarelik konteyner içinde; 1 mutfak evyesi, mutfak gereçleri, duş, klozet, lavabo ve ısıtıcının yer aldığı bir banyo ve iki oda da 4 yatak yer alacak.